Інтерфакс-Україна
Події
10:31 07.06.2026

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжі – ОВА

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Двоє людей постраждали через атаку ворожих дронів у Запоріжжі, повідомив начальник ОВА Іван Федоров в Телеграм-каналі.

"Вранці ворог завдав удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено  приватний будинок. За допомогою до медиків звернулась 45-річна жінка. Також пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Поранено 49-річного чоловіка. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – написав Федоров у Телеграмі.

Теги: #запоріжжя #бпла_рф

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