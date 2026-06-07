Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжі – ОВА

Двоє людей постраждали через атаку ворожих дронів у Запоріжжі, повідомив начальник ОВА Іван Федоров в Телеграм-каналі.

"Вранці ворог завдав удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок. За допомогою до медиків звернулась 45-річна жінка. Також пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Поранено 49-річного чоловіка. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – написав Федоров у Телеграмі.