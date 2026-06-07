Інтерфакс-Україна
Події
10:23 07.06.2026

РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – "Енергоатом"

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РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – "Енергоатом"
Фото: Енергоатом

Російський БпЛА влучив та спричинив пожежу в одній з будівель Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), повідомила НАЕК "Енергоатом" у Телеграм-каналі у неділю.

"7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося). Осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає. Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми", – йдеться в повідомленні НАЕК "Енергоатом" в Телеграмі.

Теги: #енергоатом #цсвяп #бпла_рф

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