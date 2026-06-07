Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА в Чернігівській області – ОВА

Фото: Чернігівська ОВА

Одну людину поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Чернігівській області, повідомив начальник ОВА В’ячеслав Чаус у Телеграм-каналі.

"Учора ввечері і сьогодні зранку росіяни атакували Корюківку. Було влучання "гербер" по автозаправці. Є руйнування. Постраждала жінка старшого віку. Її госпіталізували з уламковими пораненнями. Унаслідок ранкової атаки загорівся трактор. У Сновську і Городні також були удари по автозаправках. Уночі ворог атакував Прилуччину "геранями". В одному селі – удар по агрокомпанії. Пошкоджені адміністративні й господарські приміщення. В іншому селищі пошкоджена адміністративно-господарська будівля", – написав Чаус у Телеграмі.