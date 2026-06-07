Інтерфакс-Україна
Події
09:59 07.06.2026

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА в Чернігівській області – ОВА

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Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА в Чернігівській області – ОВА
Фото: Чернігівська ОВА

Одну людину поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Чернігівській області, повідомив начальник ОВА В’ячеслав Чаус у Телеграм-каналі.

"Учора ввечері і сьогодні зранку росіяни атакували Корюківку. Було влучання "гербер" по автозаправці. Є руйнування. Постраждала жінка старшого віку. Її госпіталізували з уламковими пораненнями. Унаслідок ранкової атаки загорівся трактор. У Сновську і Городні також були удари по автозаправках. Уночі ворог атакував Прилуччину "геранями". В одному селі – удар по агрокомпанії. Пошкоджені адміністративні й господарські приміщення. В іншому селищі пошкоджена адміністративно-господарська будівля", – написав Чаус у Телеграмі.

Теги: #чернігівська_область #бпла_рф

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