Одного цивільного поранено внаслідок нічних атак російських БпЛА на Одесу – ОВА

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Один цивільний отримав поранення внаслідок масованої атаки ворожих дронів на Одесу й область, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі.

"В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Минулося без травмованих. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень", – написав Кіпер у Телеграмі.