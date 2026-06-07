Інтерфакс-Україна
Події
08:55 07.06.2026

Одного цивільного поранено внаслідок нічних атак російських БпЛА на Одесу – ОВА

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Одного цивільного поранено внаслідок нічних атак російських БпЛА на Одесу – ОВА
Фото: https://t.me/odeskaODA

Один цивільний отримав поранення внаслідок масованої атаки ворожих дронів на Одесу й область, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі. 

"В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Минулося без травмованих. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень", – написав Кіпер у Телеграмі.

 

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #одеська_область

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