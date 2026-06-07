08:55 07.06.2026
Одного цивільного поранено внаслідок нічних атак російських БпЛА на Одесу – ОВА
Фото: https://t.me/odeskaODA
Один цивільний отримав поранення внаслідок масованої атаки ворожих дронів на Одесу й область, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі.
"В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Минулося без травмованих. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень", – написав Кіпер у Телеграмі.