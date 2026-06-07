Інтерфакс-Україна
Події
08:44 07.06.2026

Захисники України знищили або подавили 215 з 236 засобів повітряного нападу росіян

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Захисники України знищили або подавили 215 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Противник в ніч на 7 червня (з 18:00 6 червня) атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях", – інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #збиття #цілі #пс_зсу

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