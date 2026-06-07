Інтерфакс-Україна
Події
08:35 07.06.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1611 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 330 одиниць особового складу, з яких 159 – ліквідовано; 63 точки вильоту БпЛА; 28 засобів РЕБ; 109 одиниць автомобільної техніки; 26 гармат та гаубиць; 305 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку червня (01-06.06) підрозділами СБС уражено 9838 цілей противника, з них 1991 – особовий склад противника", – повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

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