Інтерфакс-Україна
Події
08:32 07.06.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 224 бойові зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 224 бойові зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 223 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 неділі. 

"Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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