Троє людей отримали поранення внаслідок атак ворожих БпЛА в Херсоні – МВА

Троє цивільних поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Херсоні, повідомила Херсонська МВА станом на ранок неділі.

"28-річну містянку ворог учора близько 22:40 атакував з безпілотника в Корабельному районі.Потерпілу доставили до лікарні в стані середньої тяжкості. В неї – вибухова травма та уламкові поранення спини", – йдеться в повідомленні МВА в Телеграм-каналі.

Також повідомляють про атаку дрона близько 05:20 в Корабельному районі Херсона.

"Під удар потрапив 70-річний чоловік, який перебував на вулиці. Його у стані середньої тяжкості доправили до лікарні… діагностували мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та уламкові поранення правого стегна", – повідомила МВА.

О 7:00 окупанти атакували з безпілотника авто в Центральному районі Херсона, внаслідок чого

27-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення лівої ноги.