Інтерфакс-Україна
Події
08:14 07.06.2026

Троє людей отримали поранення внаслідок атак ворожих БпЛА в Херсоні – МВА

1 хв читати
Троє людей отримали поранення внаслідок атак ворожих БпЛА в Херсоні – МВА

Троє цивільних поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Херсоні, повідомила Херсонська МВА станом на ранок неділі.

"28-річну містянку ворог учора близько 22:40 атакував з безпілотника в Корабельному районі.Потерпілу доставили до лікарні в стані середньої тяжкості. В неї – вибухова травма та уламкові поранення спини", – йдеться в повідомленні МВА в Телеграм-каналі.

Також повідомляють про атаку дрона близько 05:20  в Корабельному районі Херсона.

"Під удар потрапив 70-річний чоловік, який перебував на вулиці. Його у стані середньої тяжкості доправили до лікарні… діагностували мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та уламкові поранення правого стегна", – повідомила МВА.

О 7:00 окупанти атакували з безпілотника авто в Центральному районі Херсона, внаслідок чого 

27-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення лівої ноги.

 

 

 

Теги: #постраждалий #херсон #бпла #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:36 06.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки – Генштаб

19:20 05.06.2026
Працівниця АЗС загинула через ворожу атаку на Херсонщині, ще дев'ятеро людей зазнали поранень – поліція

Працівниця АЗС загинула через ворожу атаку на Херсонщині, ще дев'ятеро людей зазнали поранень – поліція

16:15 05.06.2026
Встановлено особи трьох загиблих у пожежі через атаку ворожого дрона в Херсоні 3 червня

Встановлено особи трьох загиблих у пожежі через атаку ворожого дрона в Херсоні 3 червня

14:25 05.06.2026
Президент Румунії: Інциденти з дронами є прямими наслідками агресивної війни, розпочатої Росією проти України

Президент Румунії: Інциденти з дронами є прямими наслідками агресивної війни, розпочатої Росією проти України

14:14 05.06.2026
Внаслідок атаки дрона на автомобіль ТЧХУ постраждав 50-річний чоловік

Внаслідок атаки дрона на автомобіль ТЧХУ постраждав 50-річний чоловік

08:11 05.06.2026
Вранці в Херсоні чоловік отримав поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника – МВА

Вранці в Херсоні чоловік отримав поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника – МВА

07:18 05.06.2026
У Корабельному районі Херсона внаслідок дронової атаки РФ загинула людина, ще двоє поранені – МВА

У Корабельному районі Херсона внаслідок дронової атаки РФ загинула людина, ще двоє поранені – МВА

03:33 05.06.2026
Внаслідок дронової атаки на Корабельний район Херсона загинув 75-річний чоловік – ОВА

Внаслідок дронової атаки на Корабельний район Херсона загинув 75-річний чоловік – ОВА

02:50 05.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 224 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 224 ворожі атаки – Генштаб

13:29 04.06.2026
Київ передав ЗСУ понад 1600 БПЛА різних типів – Кличко

Київ передав ЗСУ понад 1600 БПЛА різних типів – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Водій, який вчинив летальну ДТП у Києві, мав 39 порушень ПДР – патрульна поліція

Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

ССО ЗСУ: Уражено військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Шестеро загиблих та 17 поранених за минулу добу через ворожі удари на Донеччині – ОВА

ОСТАННЄ

Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців – Генштаб

7 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Україна і РФ узгодили обмін офіційними довідками – Лубінець

Зеленський сьогодні зустрінеться з Мером, Макроном та Стармером – ЗМІ

Президент Румунії покладає відповідальність за інцидент з морським дроном на Росію як державу-агресора

Зовнішнє електропостачання ЗАЕС відновлено після 15-годинного відключення – МАГАТЕ

Кабмін прогнозує зростання ВВП України на 1,3% або 4,5% в залежності від сценарію

Росія атакувала українські пошуково-рятувальні судна, є постраждалі – Кулеба

Евакуацію 2907 цивільних з прикордонних районів здійснено в Сумській області з початку року – ОВА

Україна залишатиметься головним пріоритетом ЄБРР – щорічні збори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА