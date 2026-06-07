Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців – Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1350 одиниць живої сили та 506 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06:30 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 4 бойових броньованих машини, 82 артилерійські системи, 7 РСЗВ, два засоби ППО, 10 НРК, 393 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 2245 БпЛА оперативно-тактичного рівня.