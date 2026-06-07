Інтерфакс-Україна
Події
07:50 07.06.2026

Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців – Генштаб

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Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців – Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1350 одиниць живої сили та  506 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06:30 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 4 бойових броньованих машини, 82 артилерійські системи, 7 РСЗВ, два засоби ППО, 10 НРК, 393 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 2245 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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