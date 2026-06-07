7 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 червня в Україні відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів, День працівників місцевої промисловості, День працівників водного господарства, Всесвітній день турботи.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Феодота, єпископа Анкирського.

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Всесвітній день безпеки харчових продуктів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 250.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), небезпечні продукти харчування щорічно викликають близько 600 млн випадків різних хвороб харчового походження і несуть загрозу здоров'ю людини та економіці. За оцінками, від вживання харчових продуктів, забруднених мікроорганізмами або хімічними речовинами, щорічно помирають 420 тисяч осіб. 40% тягаря хвороб харчового походження припадає на частку дітей до 5 років — щороку 125 тисяч дітей у віці до 5 років помирають в результаті хвороб харчового походження, яких можна було б уникнути. Насамперед це стосується країн, що розвиваються, а також категорії маргінальних груп, мігрантів у державах з розвиненою економікою.

Саме ВООЗ спільно з ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) стали ініціаторами заснування Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів, оскільки вони володіють найбільш повними відомостями і статистикою щодо захворювань, що викликаються продуктами харчування, харчовими отруєннями, а також курують ті сфери життя суспільства, які пов'язані з виробництвом харчових продуктів і наданням медичних послуг.

День працівників місцевої промисловості

Відзначається щорічно в першу неділю червня відповідно до Указу Президента України від 20.08.2002 р. № 726/2002.

Місцева промисловість відіграє ключову роль у розвитку наших регіонів та забезпеченні зайнятості населення. Діяльність місцевих підприємств у цей складний для всіх час забезпечує робочими місцями як жителів місцевих громад, так і внутрішньо переміщених осіб. Завдяки місцевим виробництвам підтримується економічна стабільність і зростання місцевих громад. Внесок місцевої промисловості є надзвичайно важливим для покращення якості життя людей та зміцнення економічного потенціалу країни.

День працівників водного господарства

Відзначається щорічно в першу неділю червня відповідно до Указу Президента від 18.03.2003 р. № 226/2003.

Водне господарство України тісно пов’язане з усіма галузями народного господарства і впливає на розвиток і розміщення продуктивних сил. Воно має вирішальне значення в забезпеченні необхідних соціальних і побутових умов життя населення.

Всі функції, які пов’язані з регулюванням водних ресурсів, їх збереженням, використанням і відведенням використаної води, а також із запобіганням руйнівної дії вод, тісно переплетені між собою.

За багаторічними спостереженнями потенційні водні ресурси річкових вод становлять 209,8 куб. кілометрів, з яких 25 відсотків формується в межах України. Доступні для широкого використання водні ресурси формуються здебільшого в басейнах Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Південного і Західного Бугу, а також малих річок Приазов’я та Причорномор’я.

Усунення нерівномірності розподілу водних ресурсів в Україні здійснюється за допомогою 1160 водосховищ загальним об’ємом майже 55 куб. км, понад 28 тис. ставків, 7 великих каналів.

Водним господарством України експлуатуються групові та локальні водопроводи загальною довжиною 3400 км.

Загальна площа земель в Україні, які потребують зрошення, становить 15 млн га, а зрошується 2,5 млн га, що складає 7% від загальної площі сільгоспугідь. З 5,4 млн га перезволожених земель осушено 3,3 млн га.

Важливою водогосподарською проблемою є захист територій, які знаходяться під загрозою паводків і підтоплення.

Всесвітній день турботи

Всесвітній день турботи – це глобальна ініціатива, спрямована на популяризацію доброти, співчуття та співчуття до інших. Цей день відзначається щороку 7 червня і закликає людей проявляти прості вчинки доброти щодо оточуючих.

Міжнародний день людей які подолали рак

Міжнародний день людей, які пережили рак, відзначають у різних країнах світу у першу неділю червня. Цей день для тих, хто переміг страшну хворобу, зумів побороти смертельну небезпеку та стати на шлях відновлення здоров'я після онкологічних захворювань.

День меліоратора

У першу неділю червня меліоратори України святкують професійне свято. Їхня праця необхідна у сільському господарстві, адже від правильної меліорації земель залежить врожайність культур.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Льва Климентійовича Турбацького (1876-1900), українського перекладача, журналіста, критика. Дату народження подано за даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 03.03.1876 р.;

140 років від дня народження Костянтина (Костя) Віталійовича Широцького (Шероцького) (1886-1919), українського мистецтвознавця, краєзнавця, фольклориста, етнографа, громадсько-політичного діяча;

130 років від дня народження Роберта Сандерсона Маллікена (1896-1986), американського фізика, хіміка, лауреата Нобелівської премії у галузі хімії (1966);

110 років від дня народження Петра Атанасійовича Дужого (1916-1997), українського письменника, публіциста, політичного діяча, члена ОУН;

100 років від дня народження Анатолія Дмитровича Базилевича (1926-2005), українського графіка, живописця, ілюстратора творів І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка, М. Гоголя, Марка Вовчка та ін.

Ще цього дня:

1775 - Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки;

1903 - У Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі;

1919 – У Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія;

1919 - Розпочалася Чортківська офензива УГА;

1929 - Згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан;

1967 - Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

Церковне свято

Святого священномученика Феодота, єпископа Анкирського

Православна церква у цей день вшановує пам'ять мученика Феодота Анкирського. Він жив у 3 столітті в місті Анкирі і мав готель. Феодот часто розмовляв з постояльцями про життя і віру, і своїми промовами навернув до християнства багатьох язичників, а багатьох грішників спонукав покаятися.

Під час гонінь на християн готель праведника став притулком для багатьох з них; він також відвідував мучеників у в'язницях, втішав їх, і таємно ховав їхні тіла після смерті. За свою діяльність Феодот отримав дар зцілення недуг.

У той час мученицьку смерть від рук гонителів прийняли сім святих дів. Одна з них, Текуса, з'явилася уві сні Феодоту і веліла йому підняти тіла дів з дна озера і поховати. Він виконав прохання мучениці з Божою допомогою: коли чоловік підійшов до озера, піднявся такий вітер, що вода відійшла і дно оголилося. Дізнавшись про це, нечестивий правитель піддав Феодота тортурам, а потім стратив. Однак, до останніх своїх хвилин святий не зрікався віри і продовжував славити Христа.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.

З прикмет цього дня:

Вода потемніла в річці — перед грозою. У криниці вода змінила смак — на зміну погоди. Зацвіла шипшина — почалося літо. Якщо шипшина не розкрила бутончиків — бути дощу.

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