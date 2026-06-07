Україна і РФ узгодили обмін офіційними довідками – Лубінець

Україна і РФ узгодили обмін офіційними довідками, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграм-каналі в суботу.

"В ефірі нацмарафону поділився деталями вчорашньої зустрічі з російською Уповноваженою з прав людини Я. Лантратовою. Розмова була непростою, але цей діалог і гуманітарний трек загалом треба розширювати", написав Лубінець в Телеграмі.

"Ми запропонували залучити МКЧХ та Омбудсманів іноземних країн, аби вони могли особисто відвідувати місця утримання. Окрім цього, через відсутність дипломатичних відносин, домовилися напряму обмінюватися офіційними довідками – це дозволить швидше вирішувати цивільно-правові питання наших громадян", – повідомив український омбудсман.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/11857