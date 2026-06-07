Інтерфакс-Україна
Події
01:11 07.06.2026

Зеленський сьогодні зустрінеться з Мером, Макроном та Стармером – ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський зустрінеться в неділю з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомила Deutsche Welle в суботу, посилаючись на інформацію агенції dpa.

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть ввечері у неділю, 7 червня, в Лондоні зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє агентство dpa, метою лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії є активізація зусиль для припинення війни Росії проти України. Зокрема, як зазначає інформагентство, сторони планують обговорити перспективи нових переговорів із Росією", – сказано в повідомленні Deutsche Welle.

Джерело: https://www.dw.com/uk/merc-makron-i-starmer-zustrinutsa-iz-zelenskim-u-londoni/a-77446029

Теги: #лідери #німеччина #франція #британія #зустріч

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