Зеленський сьогодні зустрінеться з Мером, Макроном та Стармером – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться в неділю з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомила Deutsche Welle в суботу, посилаючись на інформацію агенції dpa.

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть ввечері у неділю, 7 червня, в Лондоні зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє агентство dpa, метою лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії є активізація зусиль для припинення війни Росії проти України. Зокрема, як зазначає інформагентство, сторони планують обговорити перспективи нових переговорів із Росією", – сказано в повідомленні Deutsche Welle.

Джерело: https://www.dw.com/uk/merc-makron-i-starmer-zustrinutsa-iz-zelenskim-u-londoni/a-77446029