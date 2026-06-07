Президент Румунії покладає відповідальність за інцидент з морським дроном на Росію як державу-агресора

Відповідальність за інцидент з морським дроном, який вибухнув у порту Констанца, лежить на Росії, яка є країною-агресором, заявив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X.

"Сьогодні в Констанці ми провели тривале робоче засідання, щоб проаналізувати інцидент, спричинений вибухом морських дронів у порту Констанца та у відкритому морі Чорного моря, а також оцінити необхідні заходи, щоб убезпечити румунське узбережжя", – повідомив румунський президент на X.

Він висловив надзвичайну стурбованість безпекою чорноморського узбережжя.

"Протягом цього літа Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та прикордонна поліція поповнять екіпажі, які виконують місії з розвідки можливих небезпек, наша країна незабаром отримає нове обладнання, а на рівні НАТО, на прохання Румунії, 10 червня відбудеться сесія, присвячена Чорному морю", – поінформував Дан на X.

"Повне розслідування інциденту в порту Констанца буде готове за кілька днів, але до того часу ми маємо низку чітких фактів про те, що сталося. Безсумнівно, що йдеться про український дрон, навантажений вибухівкою, який був частиною групи з чотирьох дронів, що вийшли з-під контролю. В результаті нещодавніх дипломатичних контактів ведеться постійний діалог з Україною, і вже було передбачено певну форму протоколу, що охоплюватиме, зокрема, і такого роду події", – сказано в заяві президента Румунії.

"Відповідальність за будь-які подібні події лежить на Росії, яка є країною-агресором, а Україна є країною, що зазнала агресії", – підкреслив Дан.

Окрім того, румунський президент заявив, що "теорія про те, що дрони, які втратили контроль, переслідували судно з "фантомного флоту" Росії, не підтверджується".

"Йдеться про судно, яке не визначене Європейським Союзом або Сполученими Штатами у списку санкцій і яке вже кілька разів проходило цим самим торговим маршрутом", – написав Дан на платформі X в суботу.

Джерело: https://x.com/NicusorDanRO/status/2063283848150942010?s=20