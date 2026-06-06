Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 183 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Протягом дня агресор завдав 46 авіаційних ударів, застосувавши 134 керовані авіабомби. Крім того, для вогневого ураження наших позицій та прилеглих населених пунктів загарбники залучили 6064 дрони-камікадзе та здійснили 2445 обстрілів із різних видів озброєння", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 26 і 22 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39623