Інтерфакс-Україна
Події
22:23 06.06.2026

Зовнішнє електропостачання ЗАЕС відновлено після 15-годинного відключення – МАГАТЕ

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Зовнішнє електропостачання окупованої Запорізької АЕС було відновлено зранку у суботу після 15-годинного відключення, під час якого станція була змушена використовувати аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією шести зупинених реакторів з метою їх охолодження.

"Це було 18-те відключення зовнішнього електропостачання під час війни і одне з найтриваліших, що підкреслює надзвичайну вразливість електромережі та нагальність проведення запланованих ремонтів ліній електропередач під захистом перемир'я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ", – наводяться у повідомлені агентства у соцмережі X слова генерального директора Рафаеля Маріано Гросі.

Напередодні МАГАТЕ повідомило про набуття чинності локального припинення вогню біля ЗАЕС для ремонту лінії електропередачі. За даними агентства, у межах досягнутих домовленостей під контролем експертів МАГАТЕ технічні фахівці з обох сторін мали провести ремонт 750-кіловольтної лінії "Дніпровська", яка була пошкоджена внаслідок бойових дій. Це було шосте тимчасове припинення вогню, яке Гроссі узгодив із Росією та Україною з кінця минулого року.

За інформацією агентства, лінія 750 кВ не функціонувала вже понад два місяці, унаслідок чого Запорізька АЕС була повністю залежною від однієї лінії 330 кВ для забезпечення електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів. Упродовж останніх тижнів станція також неодноразово втрачала доступ і до цієї лінії, через що змушена була переходити на аварійні дизель-генератори як крайній захід.

Підготовку до ремонтних робіт ускладнювало розташування пошкодженої ділянки – на високих опорах через лінію розмежування в районі Дніпра.

Джерело: https://x.com/iaeaorg/status/2063261296649183340?s=20

Теги: #електропостачання #магате #заес

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