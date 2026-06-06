Інтерфакс-Україна
Події
22:19 06.06.2026

Кабмін прогнозує зростання ВВП України на 1,3% або 4,5% в залежності від сценарію

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Уряд схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки з двома сценаріями: більш оптимістичний перший передбачає зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) наступного року на 4,5% за інфляції 8,9%, тоді як менш оптимістичний другий – на 1,3% за інфляції 8%.

Згідно прогнозу, який затверджений постановою Кабінету міністрів №695 від 4 червня, у наступні два роки різниця між сценаріями вже не настільки велика: так, у 2028 році перший сценарій передбачає збільшення ВВП на 5,3% за інфляції 6,9%, тоді як другий – на 4,1% за інфляції 8,2%.

Нарешті у 2029 році за більш оптимістичним варіантом ВВП зросте на 6,7% за інфляції 5,1%, тоді як за менш оптимістичним – на 5% за інфляції 5,9%.

В номінальному вимірі за першими сценарієм ВВП зросте від 11,53 трлн грн у наступному році до 14,95 трлн грн у 2029 році, тоді як за другим – з 11,14 трлн грн до 14,37 трлн грн.

Макропрогноз передбачає у рівень середньомісячної зарплати наступного року в залежності від сценарію діапазоні 34,4 -35,0 тис. грн, у 2028-му – 38,6-39,4 тис. грн та у 2029 році – 43,2-44,1 тис. грн, що відповідатиме реальному її зростанню в ці три роки в двох сценаріях в діапазоні 4-6,5%.

За очікуваннями уряду, кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років потрохи зростатиме: за більш оптимістичним сценарієм від 12,9 млн у наступному році до 13,4 млн у 2029 році, за менш оптимістичним – відповідно від 12,8 млн до 13,2 млн.

У першому сценарії це дозволить утримувати рівень безробіття 12,7%, тоді як у другому він зросте з 12,4% до 13%.

Згідно з прогнозом, всі три роки зберігатиметься великий дефіцит торговельного балансу. Зі більш оптимістичним сценарієм він зросте з $70,9 млрд наступного року (експорт – $60,4 млрд, імпорт – $131,3 млрд) до $74,3 млрд у 2028 році та лише трохи скоротиться до $73,7 млн у 2029 році, тоді як у другому сценарію він становитиме біля $80 млрд всі три роки.

Кабмін очікує в більш оптимістичному сценарії прискорення темпів зростання експорту з 8,3% наступного року до 15,3% у 2029 році, але імпорт в ці роки також продовжить зростати темпами від 5,1% до 7,7%.

Як повідомлялося, Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%, а у 2028 році очікує його прискорення до 3,7%.

Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, наразі передбачає зростання 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев днями повідомив про плани переглянути його у бік зменшення.

За даними Держстату, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилося до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії.

Щодо інфляції, то Нацбанк погіршив її прогноз на 2026 рік у квітні з 7,5% до 9,4%, а на 2027 рік – з 6% до 6,5% та очікує її зменшення до 5% вже у 2028 році.

Інфляція в Україні у 2025 році знизилася до 8% з 12% роком раніше. У 2023 році вона становила 5,1% після стрибка до 26,6% у 2022 році.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-prohnozu-ekonomichnoho-i-s695040626

Теги: #макропрогноз #уряд

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