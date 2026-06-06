Інтерфакс-Україна
Події
22:12 06.06.2026

Росія атакувала українські пошуково-рятувальні судна, є постраждалі – Кулеба

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РФ атакувала два українські цивільні пошуково-рятувальні судна, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Телеграм-каналі.

"Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ", – написав Кулеба у Телеграмі.

Він наголосив, що "малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права". "Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі", – зазначив Кулеба у повідомленні.

"Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування рф нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі", – заявив віце-прем'єр-міністр.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/8903

Теги: #судна #атака #рф

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