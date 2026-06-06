Інтерфакс-Україна
Події
21:58 06.06.2026

Евакуацію 2907 цивільних з прикордонних районів здійснено в Сумській області з початку року – ОВА

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Евакуацію 2907 цивільних з прикордонних районів здійснено в Сумській області з початку року – ОВА

Евакуацію 2907 людей з прикордоння Сумської здійснили з початку 2026 року, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Телеграм-каналі.

"2907 людей евакуювалися з прикордоння Сумщини з початку року. Серед них – 50 дітей. Села, селища та міста, розташовані поблизу кордону з росією, найбільше потерпають від ворожих атак. На сьогодні повністю евакуйовані мешканці 83 населених пунктів", – написав Григоров у Телеграмі.

 

Теги: #прикордоння #евакуація #сумська_область

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