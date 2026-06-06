Україна залишатиметься головним пріоритетом ЄБРР – щорічні збори

Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалила резолюцію, яка підтверджує зосередження банку на підтримці України під час війни та подальшої відбудови.

"Україна залишатиметься головним пріоритетом Банку, з моменту повномасштабного вторгнення Росії було виділено EUR10 млрд", – зазначається у пресрелізі у суботу з 35-х щорічних зборів, які разом із бізнес-форумом проходять у Ризі 5-7 червня.

Згідно з резолюцією, банк також розширює підтримку економік, постраждалих від конфлікту на Близькому Сході.

У документі визначено кілька поточних пріоритетів в Україні, включаючи зміцнення стійкості енергетичних систем та критично важливих послуг, відновлення розвитку приватного сектору країни та довгострокового економічного потенціалу, покращення бізнес-середовища, посилення ролі фінансового сектору та просування розвитку людського капіталу.

"Ця резолюція ще раз підкреслює тверду відданість та єдність мети серед акціонерів банку. Завдяки цій підтримці ЄБРР, зокрема, відіграватиме ще сильнішу роль у підтримці майбутнього України – просуванні відновлення, зміцненні стійкості та сприянні сталому, довгостроковому розвитку в цей ключовий час", – наводяться у релізі слова президентки ЄБРР Оділь Рено Бассо.

Щодо підтримки економік, що постраждали від конфлікту на Близькому Сході, у резолюції висвітлені два ключові пріоритети: зміцнення стійкості в короткостроковій перспективі шляхом підтримки потоку інвестицій та підтримка повернення до зростання в усьому регіоні.

Банк нагадав, що нещодавно він оголосив про пакет заходів реагування на суму EUR5 млрд для підтримки економік та клієнтів, які постраждали від конфлікту на Близькому Сході, а також сусідніх країн, які зазнають ширших наслідків. Ця підтримка буде зосереджена на безпосередньо постраждалих економіках – Іраку, Йорданії, Лівані, Західному березі річки Йордан та в Газі – а також на сусідніх країнах, таких як Єгипет, Туреччина, Вірменія та Азербайджан.

Згідно релізу, у 2025 році ЄБРР надав рекордні EUR16,8 млрд у своїх регіонах, а також підписав свої перші проекти в країнах Африки на південь від Сахари та Іраку, у тому числі Україні були виділені рекордні EUR 2,9 млрд після EUR 2,4 млрд у 2024 році,

ЄБРР належить 77 країнам, а також ЄС та ЄІБ. З моменту свого заснування в 1991 році банк інвестував понад EUR220 млрд в економіки на трьох континентах.