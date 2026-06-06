Є накопичення транспортних засобів на українсько-польському кордоні, вільно на ПП Смільниця та Нижанковичі

Фото: https://www.facebook.com/

Держприкордонслужба повідомила про накопичення транспортних засобів на виїзд з України на українсько-польському кордоні.

Як йдеться у телеграм-каналі Держприкордонслужби, станом на вечір суботи на виїзд з України:

Угринів – 25 автомобілів

Рава-Руська – 65 авто

Грушів – 25 авто

Краківець – 100 авто

Шегині – 60 авто

Нижанковичі 25 авто

Устилуг – 95 авто

"Накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у Краківці та Шегинях. Там очікує по 13 автобусів. В Устилузі очікує один автобус", – інформують прикордонники.

Вільним для проїзду наразі залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі, наголосли там.

Крім того, в Устилузі близько 20 автомобілів очікують на в'їзд в Україну.

"Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%", – зауважили прикордонники.