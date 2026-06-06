У Запоріжжі число постраждалих від російського обстрілу збільшилось до трьох людей

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі число постраждалих від російської дронової атаки збільшилось до трьох людей.

"Вже троє поранених. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Травми отримали чоловіки 67 та 49 років та десятирічна дитина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", – написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Телеграмі в суботу.

За інформацією ДСНС, у результаті обстрілу виникла пожежа в багатоповерхівці та закладі освіти. Рятувальники ліквідували усі загоряння.

Раніше в суботу Федоров повідомляв, що дрон влучив у дах супермаркету, виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти.