На Херсонщині за суботу поранено семеро цивільних від російських атак – прокуратура

Семеро цивільних поранено на Херсонщині внаслідок російських атак в суботу, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, протягом 6 червня 2026 року російські військові обстрілювали населені пункти Херсонщини зі ствольної артилерії та атакували їх безпілотниками різних типів", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Станом на 17:30 відомо про сімох постраждалих мирних жителів.

У Херсоні внаслідок атак ворожих дронів травмовано п’ятьох людей, ще одну людину поранено у Комишанах. У Білозерці чоловік зазнав поранень через артилерійський обстріл.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також транспортні засоби.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).