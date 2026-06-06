З початку року вже облаштовано 820+ км антидронового захисту логістичних маршрутів – міністр Федоров

Фото: Міноборони України

Від початку року вже облаштовано 822 км антидронового захисту логістичних маршрутів і відновлено понад 170 км пошкоджених автомобільних доріг, повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Телеграмі.

"Лише за травень облаштували понад 211 км антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 км пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115,5 км автомобільних доріг у прифронтових областях", – написав він у суботу.

Це допомагає підтримувати стійку логістику, швидке постачання необхідних ресурсів, евакуацію поранених та безпечніше пересування військових навіть під постійною загрозою атак дронів, зазначив міністр.

"Держспецтрансслужба за завданням Міноборони продовжує розгортати антидроновий захист у прифронтових регіонах", – йдеться у дописі.