Інтерфакс-Україна
Події
17:50 06.06.2026

З початку року вже облаштовано 820+ км антидронового захисту логістичних маршрутів – міністр Федоров

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З початку року вже облаштовано 820+ км антидронового захисту логістичних маршрутів – міністр Федоров
Фото: Міноборони України

Від початку року вже облаштовано 822 км антидронового захисту логістичних маршрутів і відновлено понад 170 км пошкоджених автомобільних доріг, повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Телеграмі.

"Лише за травень облаштували понад 211 км антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 км пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115,5 км автомобільних доріг у прифронтових областях", – написав він у суботу.

Це допомагає підтримувати стійку логістику, швидке постачання необхідних ресурсів, евакуацію поранених та безпечніше пересування військових навіть під постійною загрозою атак дронів, зазначив міністр.

"Держспецтрансслужба за завданням Міноборони продовжує розгортати антидроновий захист у прифронтових регіонах", – йдеться у дописі.

Теги: #федоров #маршрути #антидронові_системи

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