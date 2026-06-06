Інтерфакс-Україна
Події
17:02 06.06.2026

Двоє цивільних постраждали через атаки дронів у Харківській області

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Двоє цивільних постраждали через атаки дронів у Харківській області
Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на суботу, близько 3:00, ЗС РФ атакували Бударки Чугуївського району Харківської області, за попередніми даними, застосувавши fpv-дрон, постраждав цивільний чоловік.

"Внаслідок удару сталася пожежа у приватному домоволодінні. Поранення отримав 57-річний чоловік. Крім того, у постраждалого множинні опіки полум’ям II-III ступенів, які охопили близько 65% поверхні тіла. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 11:50 російський безпілотник атакував цивільний автомобіль, який рухався автодорогою між Старим Салтовом та Молодовою. Внаслідок влучання машина загорілася. Поранення отримала 46-річна жінка.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область

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