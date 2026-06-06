Інтерфакс-Україна
Події
16:24 06.06.2026

Косіняк-Камиш після зустрічі з Будановим: Є межі, які не можна переступати

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі з главою Офісу президента України Кирилом Будановим заявив про партнерство у питаннях безпеки, але у питаннях історичного минулого "є межі, які не можна переступати".

"Польща та Україна у питаннях безпеки є партнерами. Але у питаннях історії ми мусимо говорити один одному правду, бо тільки так ми здатні будувати майбутнє", – написав Косіняк-Камиш у соцмережі Х у суботу.

Він наголосив, що на зустрічі з Будановим "чітко виклав польські очікування щодо рішення про назву однієї з військових частин на честь УПА".

"Пам’ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна переступати", – йдеться у дописі міністра оборони Польщі.

Раніше повідомлялось про зустріч Буданова у Варшаві з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення таке рішення Зеленського. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував позбавити президента Зеленського Ордену Білого Орла.

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення"  рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.

Теги: #косіняк_камиш #буданов

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