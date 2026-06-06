Водієві, який у Солом'янському районі Києва вчинив ДТП із чотирма загиблими, повідомлено про підозру

49-річному водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей у Солом’янському районі Києва у п’ятницю, 5 червня, повідомив Офіс генпрокурора.

"Встановлено, що 5 червня 2026 року, близько 17 години дня водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав з проїжджої частини та влетів у підземний перехід, де були люди", – йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП четверо пішоходів – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик - загинули на місці. Тілесні ушкодження отримали ще троє людей.

Сам водій отримав тілесні травми, які не становлять загрози його життю. Він затриманий та перебуває під охороною у палаті лікарні.

На цей час встановлено, що на момент ДТП чоловік був тверезий, повідомили в Офісі генпрокурора.

"Водночас з січня 2025 року його 5 разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще 5 разів штрафували за інші порушення правил дорожнього руху. Тобто загалом водій має 10 штрафів за останні 1,5 роки", – наголосили правоохоронці.

Крім повідомлення про підозру, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

За вчинення смертельного ДТП водієві загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіціїі у м. Києві.