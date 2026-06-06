Ворожий дрон вибухнув біля ТЦ у Запоріжжі, є постраждалі – влада

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру у Запоріжжі, за попередньою інформацією, є постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Є постраждалі та руйнування: ворог продовжує атаки на Запоріжжя. російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру", – написав він у Телеграмі в суботу.

"Попередньо, є постраждалі. На місце вже виїхали екстрені служби", – додав Федоров.