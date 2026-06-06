Інтерфакс-Україна
Події
15:18 06.06.2026

Генштаб ЗСУ розкрив деталі уражень об'єктів противника в РФ та на ТОТ України

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Генштаб ЗСУ розкрив деталі уражень об'єктів противника в РФ та на ТОТ України
Фото: ССО

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив деталі уражень низки об’єктів противника на території РФ та на тимчасово окупованій території України.

"5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об’єктів російських окупаційних військ… уражено нафтобазу "Петергофская" (м. Ломоносов, Ленінградська область, РФ). Зафіксовано влучання, вибух та займання на об’єкті", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також завдано ураження по нафтовому терміналу "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область, РФ). Зафіксовано займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються.

За повідомленням, термінал є вузловим об’єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об’єм зберігання – 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів.

Крім того, уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Большая Іжора, Ленінградська область, РФ). Зафіксовано вибухи на території об’єкта, вторинну детонацію та пожежу.

Повідомляється, що Сили оборони били по командно-спостережному пункту підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область, РФ) та складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного (Луганська обл.).

Уражено і пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного (Донецька обл.), а також Новофедорівки та Залізничного (Запорізька обл.).

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського (Донецька обл.), Петропавлівки на (Харківська обл.), а також Тьоткіного та Анатоліївки (Курська обл., РФ).

Раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ та Служба безпеки України повідомляли про ураження 15-й арсеналу військово-морського флоту РФ, Кронштадтської військово-морської бази та нафтобази в Усть-Лабінську (Краснодарський край Росії).

Теги: #генштаб_зсу #кронштадт #цілі #ураження

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