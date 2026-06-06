Порошенко передав військовим понад 600 одиниць техніки та обладнання

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/06/06

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони чергову партію дронів, техніки та обладнання загальною вартістю 30 млн грн.

"Дипломатія дронів" потрібна тоді, коли ворог не чує ні заяв, ні прохань. Це означає одне: він розуміє тільки мову сили. Тому нам треба ще більше дронів - тих, що здатні доставити путіну аргументи закінчити війну. Сьогодні підготували для наших воїнів довгий список необхідного. Усе - за їхніми потребами та запитами", – написав Порошенко у суботу в Facebook.

За його словами, передане обладнання протягом одного дня вирушило до десантно-штурмових підрозділів, СБС, морської піхоти, артилерії, Сил спеціальних операцій, територіальної оборони та Військово-морських сил -14 бригад отримали 225 ударних комплексів "Блискавка", 250 FPV-дронів "Вирій", зокрема на оптоволокні, 90 інверторних генераторів, 75 зарядних станцій, 25 станцій супутникового зв’язку Starlink, 50 детекторів дронів "Аспірин 2.0", 100 одиниць оргтехніки, а також комплекс ПДТР "Ай-Петрі СВ".

Політик розкритикував дії влади, заявивши, що вилучення 40 млрд грн у Сил оборони "позбавляє військо критично необхідних ресурсів", тоді як його команда продовжує забезпечувати підрозділи всім необхідним.