Дощі і грози очікуються у неділю по всій Україні, крім східних областей

Укргідрометцентр попередив про грози і дощі у неділю по всій Україні, крім східних областей.

"07 червня в Україні, крім східних областей, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в Вінницькій, Житомирській та Київській областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні про небезпечні метеорологічні явища, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", – попередили в Укргідрометцентрі.