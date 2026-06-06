Інтерфакс-Україна
Події
15:01 06.06.2026

Дощі і грози очікуються у неділю по всій Україні, крім східних областей

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Дощі і грози очікуються у неділю по всій Україні, крім східних областей

Укргідрометцентр попередив про грози і дощі у неділю по всій Україні, крім східних областей.

"07 червня в Україні, крім східних областей, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в Вінницькій, Житомирській та Київській областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні про небезпечні метеорологічні явища, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", – попередили в Укргідрометцентрі.

Теги: #дощ #грози #укргідрометцентр

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