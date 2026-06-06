Інтерфакс-Україна
Події
14:39 06.06.2026

3-й ОП ССО ім. Святослава Хороброго повідомляє про повітряний контроль частини сухопутного коридору противника до Криму

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3-й окремий полк Сил спеціальних операцій ім. князя Святослава Хороброго повідомив про взяття під повітряний контроль частини сухопутного коридору противника до Криму.

"Оператори БпЛА 3 полку ССО взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар", – йдеться у повідомленні на сторінці спецпризначенців у Facebook.

Через це вже ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів.

 

Теги: #3_оп_ссо #контроль #повітря #крим

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