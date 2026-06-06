Інтерфакс-Україна
Події
14:22 06.06.2026

Петиція про встановлення у дворах багатоквартирних будинків у Києві підземних смітників не набрала необхідних голосів

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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити у дворах багатоквартирних будинків столиці підземні сміттєві баки не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 7 квітня і станом на 5 червня петиція набрала лише 1,2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Старі баки не практичні, сміття з них випадає, розтягується безпритульними тваринами, стоїть нестерпний сморід та порушується санітарно-епідеміологічні норми, реалізовувати проект можна за рахунок грантових коштів", – йшлося у петиції.

Як повідомлялося, 15 травня 2023 року петиція на сайті Київської міськради із закликом встановити достатню кількість смітників (урн) у Києві набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

В січні 2026 року петиція із закликом запровадити сучасну систему контейнерів для сортування сміття у житлових кварталах столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

В квітні 2026 року петиція із закликом зобов’язати районні ради та підприємців, які орендують приміщення в будівлях, встановити смітники не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Теги: #підземні_смітники #петиція

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