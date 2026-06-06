Інтерфакс-Україна
Події
14:19 06.06.2026

ВАКС засудив екскерівника "Полтавапаливо" на 3 роки та 4 місяці позбавлення волі

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ВАКС засудив екскерівника "Полтавапаливо" на 3 роки та 4 місяці позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним колишнього в.о. директора комунального підприємства "Полтавапаливо" у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання територіальній громаді 12,7 млн грн збитків та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці, повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"5 червня ВАКС оголосив вирок колишньому в.о. директора комунального підприємства "Полтавапаливо". Його визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці. Крім того, позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, строком 1 рік зі штрафом 8 500 грн", – йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Правоохоронці нагадали, що у 2020 році на той час в.о. директора комунального підприємства, без дозволу Полтавської обласної ради та в порушення статуту підприємства, відчужив на користь комерційної структури споруди та будівлі, вартість яких нібито 1,8 млн грн. Йдеться про передачу шести виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, а також у трьох населених пунктах у Козельщинському, Машівському та Решетилівському районах

Проте вартість переданого майна, за даними експертизи, становила 14,5 млн грн. Тож внаслідок неправомірних дій посадової особи територіальній громаді завдано збитків на суму 12,7 млн грн.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Теги: #вакс #полтавапаливо

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