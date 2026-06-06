ДПСУ: На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Наразі на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"На виїзд з України: Угринів – 50 автомобілів; Рава-Руська – 20 авто; Грушів – 40 авто; Краківець – 55 авто ; Шегині – 45 авто; Нижанковичі 25 авто; Устилуг – 80 авто. Вільним для проїзду наразі залишається пункт пропуску Смільниця. В Устилузі близько 20 автомобілів очікують на в’їзд в Україну", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДПСУ.

У ДПСУ нагадали, що з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%.