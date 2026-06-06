Інтерфакс-Україна
Події
14:11 06.06.2026

ДПСУ: На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України

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ДПСУ: На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Наразі на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"На виїзд з України: Угринів – 50 автомобілів; Рава-Руська – 20 авто; Грушів – 40 авто; Краківець – 55 авто ; Шегині – 45 авто; Нижанковичі 25 авто; Устилуг – 80 авто. Вільним для проїзду наразі залишається пункт пропуску Смільниця. В Устилузі близько 20 автомобілів очікують на в’їзд в Україну", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДПСУ.

У ДПСУ нагадали, що з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%.

Теги: #польща #накопичення #транспортні_засоби #кордон

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