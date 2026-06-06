Інтерфакс-Україна
Події
14:06 06.06.2026

Буданов обговорив з начальником БПМ Польщі двосторонні відносини, зокрема, історичні проблеми

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Буданов обговорив з начальником БПМ Польщі двосторонні відносини, зокрема, історичні проблеми
Фото: https://x.com/prezydentpl/

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час візиту у Варшаву обговорив з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем питання двосторонніх відносин, зокрема й історичних проблем.

"Керівник БПМ Марцін Пшидач прийняв у Бельведері Кирила Буданова – керівника Офіса президента України. Розмова стосувалася двосторонніх відносин, зокрема й історичних проблем, що випливають із останніх рішень української сторони", – йдеться у повідомленні каналу Канцелярії президента Польщі у соцмережі Х.

Теги: #варшава #буданов

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