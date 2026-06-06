Адвокат заступника голови КМДА Оленича оскаржив дії судді ВАКС у Вищій раді правосуддя

Адвокат заступника голови КМДА в 2021-2025 роках Петра Оленича Євген Солодко оскаржив рішення судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віктора Маслова продовжити строку дії особистих зобов’язань своєму підзахисному у справі "Чисте місто" до Вищої ради правосуддя (ВРП).

"Переконаний, що Вища рада правосуддя ретельно вивчить усі факти, які ми виклали у сьогоднішній скарзі, і надасть правову оцінку процесуальним діям судді ВАКС Віктора Маслова", - йдеться у дописі адвоката у Facebook у суботу.

На його думку, суддя ВАКС занадто швидко прийняв рішення та не відреагував на аргументи сторони захисту.

Солодко також вважає безпідставним висновок судді, який у 2025 році вже мав попередження від Першої дисциплінарної палати ВРП, про те, що ексдепутат Київради Денис Комарницький нібито сприяв призначенню Оленича на посаду у березні 2021 року.

Як повідомлялося, 6 лютого 2025 року НАБУ і САП заявили, що проводять операцію "Чисте місто". НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

7 лютого Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Заступника голови КМДА Оленича тоді заарештували з можливістю застави в 15 млн грн, але після внесення застави він вийшов з СІЗО. Пізніше її розмір було зменшено. 28 травня 2026 року суддя ВАКС Маслов задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив строк дії особистих зобов’язань, покладених на Оленича, до 28 липня 2026 року.

Щодо Комарницького, то НАБУ оголосило його у розшук.