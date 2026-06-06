Інтерфакс-Україна
Події
13:37 06.06.2026

СБУ: Уражено 15-й арсенал ВМФ РФ, базу флоту у Кронштадті та нафтобазу в Усть-Лабінську

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Служба безпеки України спільно із підрозділами Сил оборони уразила 15-й арсенал військово-морського флоту РФ, Кронштадтську військово-морську базу та нафтобазу в Усть-Лабінську (Краснодарський край Росії).

"Воїни "Альфи" СБУ спільно із Збройними силами України та ГУР МО завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об’єктів на території РФ. Зокрема, по 15-му арсеналу ВМФ РФ у Ленінградській області, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Зазначається, що після успішної атаки на склади 15-го арсеналу ВМФ РФ там спостерігаються пожежа та вторинна детонація. На об’єкті зберігаються ракети та боєприпаси. У місцевих чатах повідомляють про можливу евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Також зафіксовано займання в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.

"На території нафтобази "Усть-Лабінськ" зафіксовано низку вибухів, після яких розпочалася масштабна пожежа. Вогнем охоплено щонайменше три резервуари з нафтопродуктами", – розповіли у спецслужбі.

Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.

Теги: #кронштадт #сбу #ураження

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