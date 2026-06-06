В Україні 7-8 червня утримається дощова погода

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У неділю, 7 червня, в Україні, крім сходу, помірні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у Вінницькій, Житомирській та Київській областях значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман.

Вітер змінних напрямків, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

У Києві у неділю значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 червня найвища температура вдень була 31,8° в 2000р., найнижча вночі 4,4° в 1925р.

У понеділок, 8 червня, в Україні помірні, у північних, вдень і в більшості центральних областей місцями значні дощі, грози; у західних, вночі у східних областях, без опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 20-25°, на північному сході та сході країни до 28°.

У Києві у понеділок помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 21-23°.