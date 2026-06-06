Водій, який вчинив летальну ДТП у Києві, мав 39 порушень ПДР – патрульна поліція

Фото: ДСНС Києва

За автомобілем, що вчинив смертельну ДТП у п’ятницю на Чоколівському бульварі у Києві, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, з них переважна частина саме за перевищення швидкості, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 – лише протягом минулого року... А також одна ДТП без травмованих в березні цьогоріч", – написав він у Facebook.

Білошицький вважає, що ситуація, що склалась у покаранні порушників ПДР потребує серйозного реформування.

"Основне зараз: штраф 340 грн – це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому? У багатьох країнах світу, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія", – наголосив він.

Як повідомлялось, четверо людей загинули, троє отримали травми в Києві в п’ятницю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Чоколівському бульварі в Києві, під час якої автомобіль виїхав на пішохідну частину вулиці.