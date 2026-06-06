Представники ФБР обговорили з українськими правоохоронцями спільні зусилля у боротьбі з кіберзлочинністю

Цього тижня представники кіберпідрозділу Федерального біро розслідувань США та офісу Legal Attaché (Legat) у Києві зустрілися з представниками Офісу генерального прокурора України, Національної поліції України, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань для обговорення спільних зусиль у боротьбі з міжнародною кіберзлочинністю, повідомляє посольство США в Україні.

"Наші українські партнери відіграють важливу роль у притягненні кіберзлочинців до відповідальності. Україна послідовно та оперативно виконує запити щодо міжнародної правової допомоги та активно співпрацює під час проведення розслідувань. Це міцне партнерство дає змогу слідчим переслідувати кіберзлочинців через державні кордони, прискорювати хід розслідувань і забезпечувати відповідальність правопорушників", – йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

У посольстві наголосили, що тісна співпраця з міжнародними партнерами дозволяє протидіяти кіберзагрозам і забезпечувати захист людей від кіберзлочинців у всьому світі.