Сирський: Лише на олександрівському напрямку росіяни зосередили 71 тис. військовослужбовців

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав війська, що тримають позиції у Південній операційній зоні, та зазначив, що ворог продовжує нарощувати зусилля на цих напрямках.

"Противник продовжує нарощувати зусилля. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною – активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України", – написав він у Телеграмі.

Сирський обговорив оперативну обстановку з командувачем угруповання десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та із командувачем угруповання Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді.

"Підтримав ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках. Ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами та боєприпасами. Окремо наголосив: головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів… Продовжуємо нарощувати спроможності з ураження противника, зокрема на оперативній глибині", – розповів головком.