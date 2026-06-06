Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував відмову Владіміра Путіна від ініціативи прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що той втратив "шанс вийти з цієї провальної для нього війни".

"Відкинувши пропозицію Президента Зеленського щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни. Далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще глибше в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. І їхня інтенсивність лише зростатиме", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга нагадав про посилення міжнародного тиску на Москву через відмову припинення агресії.

"Міжнародний тиск не ослабне – він ставатиме тільки жорсткішим. Це включатиме використання заморожених активів, заборони на в’їзд та неминучу відповідальність за злочини. Усе це через те, що кремлівський фанатик прагне за будь-яку ціну втриматися при владі й готовий пожертвувати майбутнім власної країни та вбити мільйони людей заради своїх безумних ілюзій. Усе це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою. Йому краще облишити марні сподівання на падіння України, зменшення підтримки з боку її партнерів чи послаблення тиску на Росію", – додав міністр.

Він застеріг, що Росії все одно доведеться погодитися на дипломатичне врегулювання, але умови будуть набагато гіршими.

"Ця відмова Путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та збільшення підтримки України", – резюмував Сибіга.