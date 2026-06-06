Журналісти звернулися з публічним закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу в теперішній редакції

До Дня журналіста представники українських медійних і правозахисних організацій, а також Медіаруху звернулися до Верховної Ради України, народних депутатів та українського суспільства із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу України в редакції, яка створює системні загрози для свободи слова, журналістських розслідувань та відкритості публічної інформації, повідомляє "Детектор Медіа".

"28 квітня 2026 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15150 – проєкт нового Цивільного кодексу України. Ми визнаємо важливість оновлення цивільного законодавства. Однак рекодифікація приватного права не може відбуватися ціною обмеження фундаментальних свобод, особливо під час повномасштабної війни, коли незалежна журналістика є частиною демократичної стійкості держави", – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті видання.

Зазначається, що занепокоєння викликають низка положень проєкту нового Цивільного кодексу, які можуть: обмежити журналістські розслідування через надмірно широке "право на відповідь", навіть коли оприлюднена інформація є достовірною; створити ризик позовів за матеріали про підозрюваних у корупції чи інших правопорушеннях через нечітке формулювання про презумпцію невинуватості; послабити захист викривачів, які добросовісно повідомляють про можливі корупційні дії; дозволити публічним особам вимагати видалення архівних матеріалів через розмите "право на забуття"; надати юридичним особам надмірні права на "цифрову приватність", що може ускладнити використання відкритих даних; обмежити публікацію суспільно важливого листування юридичних осіб, навіть якщо воно свідчить про зловживання; поставити під загрозу приховану фіксацію в журналістських розслідуваннях; створити можливість превентивної судової заборони матеріалів ще до їх публікації.

"Журналістика не існує для обслуговування репутаційних потреб посадовців, політиків, бізнесу чи фігурантів розслідувань. Її місія – забезпечувати суспільство перевіреною, важливою і часто незручною інформацією. Демократична держава не повинна створювати для сильних і впливових осіб новий правовий арсенал проти тих, хто ставить їм незручні запитання", – наголосили журналісти.

Журналісти закликали Верховну Раду України та Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука забезпечити "повноцінне, відкрите й інклюзивне доопрацювання проєкту нового Цивільного кодексу із залученням медійних організацій, правозахисників, журналістів-розслідувачів, експертів із доступу до інформації, цифрових прав та антикорупційної політики".