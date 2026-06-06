Інтерфакс-Україна
Події
12:28 06.06.2026

Журналісти звернулися з публічним закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу в теперішній редакції

2 хв читати
Журналісти звернулися з публічним закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу в теперішній редакції

До Дня журналіста представники українських медійних і правозахисних організацій, а також Медіаруху звернулися до Верховної Ради України, народних депутатів та українського суспільства із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу України в редакції, яка створює системні загрози для свободи слова, журналістських розслідувань та відкритості публічної інформації, повідомляє "Детектор Медіа".

"28 квітня 2026 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15150 – проєкт нового Цивільного кодексу України. Ми визнаємо важливість оновлення цивільного законодавства. Однак рекодифікація приватного права не може відбуватися ціною обмеження фундаментальних свобод, особливо під час повномасштабної війни, коли незалежна журналістика є частиною демократичної стійкості держави", – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті видання.

Зазначається, що занепокоєння викликають низка положень проєкту нового Цивільного кодексу, які можуть: обмежити журналістські розслідування через надмірно широке "право на відповідь", навіть коли оприлюднена інформація є достовірною; створити ризик позовів за матеріали про підозрюваних у корупції чи інших правопорушеннях через нечітке формулювання про презумпцію невинуватості; послабити захист викривачів, які добросовісно повідомляють про можливі корупційні дії; дозволити публічним особам вимагати видалення архівних матеріалів через розмите "право на забуття"; надати юридичним особам надмірні права на "цифрову приватність", що може ускладнити використання відкритих даних; обмежити публікацію суспільно важливого листування юридичних осіб, навіть якщо воно свідчить про зловживання; поставити під загрозу приховану фіксацію в журналістських розслідуваннях; створити можливість превентивної судової заборони матеріалів ще до їх публікації.

"Журналістика не існує для обслуговування репутаційних потреб посадовців, політиків, бізнесу чи фігурантів розслідувань. Її місія – забезпечувати суспільство перевіреною, важливою і часто незручною інформацією. Демократична держава не повинна створювати для сильних і впливових осіб новий правовий арсенал проти тих, хто ставить їм незручні запитання", – наголосили журналісти.

Журналісти закликали Верховну Раду України та Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука забезпечити "повноцінне, відкрите й інклюзивне доопрацювання проєкту нового Цивільного кодексу із залученням медійних організацій, правозахисників, журналістів-розслідувачів, експертів із доступу до інформації, цифрових прав та антикорупційної політики".

Теги: #звернення #журналісти #цивільний_кодекс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 04.06.2026
Зеленський запропонував Путіну зустріч: Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами

Зеленський запропонував Путіну зустріч: Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами

17:04 28.05.2026
Рада церков підтримує визначений у проєкті нового Цивільного кодексу статус шлюбу як союзу між жінкою та чоловіком

Рада церков підтримує визначений у проєкті нового Цивільного кодексу статус шлюбу як союзу між жінкою та чоловіком

13:58 28.05.2026
Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

22:54 18.05.2026
Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

11:15 12.05.2026
Ухвалення проєкту нового ЦК може призвести до правового безладу та хаосу в правопорядку – юрист

Ухвалення проєкту нового ЦК може призвести до правового безладу та хаосу в правопорядку – юрист

09:21 12.05.2026
Новий Цивільний кодекс змінює усталену концепцію автономності сімейного права – юристи

Новий Цивільний кодекс змінює усталену концепцію автономності сімейного права – юристи

16:26 09.05.2026
Стефанчук оголосив про старт роз'яснення положень нового Цивільного кодексу

Стефанчук оголосив про старт роз'яснення положень нового Цивільного кодексу

15:37 09.05.2026
Стефанчук розвінчує міф про "домострой", який нібито містить новий Цивільний кодекс

Стефанчук розвінчує міф про "домострой", який нібито містить новий Цивільний кодекс

14:39 08.05.2026
"Право на забуття" у новому Цивільному кодексі не стосується питань свободи слова – Стефанчук

"Право на забуття" у новому Цивільному кодексі не стосується питань свободи слова – Стефанчук

15:48 07.05.2026
Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Шестеро загиблих та 17 поранених за минулу добу через ворожі удари на Донеччині – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Стефанчук: Україна та Польща не можуть допустити, щоб спільний ворог роз'єднав наші держави

Радбез ООН у понеділок скликає термінове засідання на прохання України після атаки РФ – Сибіга

ОСТАННЄ

ССО ЗСУ: Уражено військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"

МЗС України: Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС

Червак пропонує присвоїти Мельнику почесне звання генерала ЗСУ і назвати на його честь один із Армійських корпусів

Чоловік загинув через удар КАБ на Сумщині – ОВА

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Вже 7 постраждалих, серед них – 2 дітей, через атаку ворожого БпЛА по житловій забудові у Запоріжжі – ОВА

Країни НАТО розглядають можливість надання Україні нової військової допомоги на суму EUR70 млрд – ЗМІ

Петиція про заборону кронування дерев у Києві під час сезону тиші не набрала необхідних голосів

Зеленський відзначив нагородами 37 вітчизняних та іноземних журналістів

Жінка загинула через атаку БпЛА на Сумщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА