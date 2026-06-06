12:06 06.06.2026
ССО ЗСУ: Уражено військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"
Фото: ССО
Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про ураження бази Балтійського флоту "Кронштадт" у Ленінградській області (Росія).
"У ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту рф "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга. Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.
Зазначається, що на базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.
Від кордону України до військово-морської бази "Кронштадт" – близько 1000 кілометрів.