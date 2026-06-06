Інтерфакс-Україна
Події
12:06 06.06.2026

ССО ЗСУ: Уражено військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"

1 хв читати
ССО ЗСУ: Уражено військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"
Фото: ССО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про ураження бази Балтійського флоту "Кронштадт" у Ленінградській області (Росія).

"У ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту рф "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга. Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

Зазначається, що на базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

Від кордону України до військово-морської бази "Кронштадт" – близько 1000 кілометрів.

Теги: #ссо_зсу #кронштадт #балтійський #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 06.06.2026
СБС уразили за добу 1571 ворожу ціль, в тому числі 382 од. особового складу

СБС уразили за добу 1571 ворожу ціль, в тому числі 382 од. особового складу

08:21 06.06.2026
ППО України збила 249 з 272 ворожих цілей, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях

ППО України збила 249 з 272 ворожих цілей, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях

16:48 05.06.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині

Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині

12:54 05.06.2026
СБС ЗСУ: Уражено суховантажі та танкер, залучені до контрабанди біля ТОТ України

СБС ЗСУ: Уражено суховантажі та танкер, залучені до контрабанди біля ТОТ України

08:48 05.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1571 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1571 ворожу ціль

14:54 04.06.2026
Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

14:29 04.06.2026
СБС ЗСУ уразили російський корабель, ЗРГК "Панцир-С1" та інші об'єкти противника

СБС ЗСУ уразили російський корабель, ЗРГК "Панцир-С1" та інші об'єкти противника

13:32 03.06.2026
Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

11:57 03.06.2026
Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", носій ракет, – Бровді

Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", носій ракет, – Бровді

11:48 03.06.2026
У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох кораблів у порту Кронштадт

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох кораблів у порту Кронштадт

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Шестеро загиблих та 17 поранених за минулу добу через ворожі удари на Донеччині – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Стефанчук: Україна та Польща не можуть допустити, щоб спільний ворог роз'єднав наші держави

ОСТАННЄ

Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

Журналісти звернулися з публічним закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу в теперішній редакції

МЗС України: Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС

Червак пропонує присвоїти Мельнику почесне звання генерала ЗСУ і назвати на його честь один із Армійських корпусів

Чоловік загинув через удар КАБ на Сумщині – ОВА

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Вже 7 постраждалих, серед них – 2 дітей, через атаку ворожого БпЛА по житловій забудові у Запоріжжі – ОВА

Країни НАТО розглядають можливість надання Україні нової військової допомоги на суму EUR70 млрд – ЗМІ

Петиція про заборону кронування дерев у Києві під час сезону тиші не набрала необхідних голосів

Зеленський відзначив нагородами 37 вітчизняних та іноземних журналістів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА