Інтерфакс-Україна
Події
11:58 06.06.2026

МЗС України: Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС

1 хв читати
МЗС України: Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС

З нагоди роковин руйнування росіянами Каховської гідроелектростанції Міністерство закордонних справ України заявило, що точна кількість жертв та повні наслідки катастрофи залишається невідомою, втім, Росія має понести відповідальність за руйнування ГЕС.

"Три роки тому Росія зруйнувала греблю Каховської ГЕС, що спричинило одну з найбільших техногенних екологічних катастроф в Європі за останні десятиліття. Були затоплені величезні території, знищено Каховське водосховище, а сотні тисяч людей залишилися без доступу до питної води. Цей злочин також поставив під загрозу стабільну роботу Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі", – йдеться у заяві МЗС у соцмережі Х.

В МЗС нагадали, оскільки найбільш серйозного удару зазнала тимчасово окупована частина Херсонської області, і повний масштаб людських втрат там встановити неможливо, постраждали щонайменше десятки тисяч людей.

"Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС та за всі злочини, скоєні під час війни проти України", – наголосили у дипломатичному відомстві.

Теги: #каховська_гес #роковини #мзс_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 05.06.2026
МЗС: ВМС України вчасно попередили Румунію про втрату контролю над БЕК через дію російської РЕБ

МЗС: ВМС України вчасно попередили Румунію про втрату контролю над БЕК через дію російської РЕБ

13:14 27.05.2026
МЗС України про конфіскацію Росією майна на окупованих територіях: Розграбоване доведеться повернути

МЗС України про конфіскацію Росією майна на окупованих територіях: Розграбоване доведеться повернути

10:54 24.05.2026
Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

13:36 21.05.2026
МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів ДР Конго через спалах Еболи

МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів ДР Конго через спалах Еболи

12:11 18.05.2026
МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

17:59 14.05.2026
МЗС запровадило новий цифровий сервіс для оформлення картки платника податків дітям за кордоном

МЗС запровадило новий цифровий сервіс для оформлення картки платника податків дітям за кордоном

12:26 09.05.2026
МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

18:16 06.05.2026
Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

11:52 06.05.2026
Заступник глави МЗС: Диверсанти на залізниці і заворушення на концерті у Варшаві – це спроби РФ посварити Україну і Польщу

Заступник глави МЗС: Диверсанти на залізниці і заворушення на концерті у Варшаві – це спроби РФ посварити Україну і Польщу

12:54 30.04.2026
Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

ССО ЗСУ: Уражено військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Шестеро загиблих та 17 поранених за минулу добу через ворожі удари на Донеччині – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

ОСТАННЄ

Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

Журналісти звернулися з публічним закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу в теперішній редакції

ССО ЗСУ: Уражено військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"

Червак пропонує присвоїти Мельнику почесне звання генерала ЗСУ і назвати на його честь один із Армійських корпусів

Чоловік загинув через удар КАБ на Сумщині – ОВА

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Вже 7 постраждалих, серед них – 2 дітей, через атаку ворожого БпЛА по житловій забудові у Запоріжжі – ОВА

Країни НАТО розглядають можливість надання Україні нової військової допомоги на суму EUR70 млрд – ЗМІ

Петиція про заборону кронування дерев у Києві під час сезону тиші не набрала необхідних голосів

Зеленський відзначив нагородами 37 вітчизняних та іноземних журналістів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА