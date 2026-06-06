МЗС України: Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС

З нагоди роковин руйнування росіянами Каховської гідроелектростанції Міністерство закордонних справ України заявило, що точна кількість жертв та повні наслідки катастрофи залишається невідомою, втім, Росія має понести відповідальність за руйнування ГЕС.

"Три роки тому Росія зруйнувала греблю Каховської ГЕС, що спричинило одну з найбільших техногенних екологічних катастроф в Європі за останні десятиліття. Були затоплені величезні території, знищено Каховське водосховище, а сотні тисяч людей залишилися без доступу до питної води. Цей злочин також поставив під загрозу стабільну роботу Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі", – йдеться у заяві МЗС у соцмережі Х.

В МЗС нагадали, оскільки найбільш серйозного удару зазнала тимчасово окупована частина Херсонської області, і повний масштаб людських втрат там встановити неможливо, постраждали щонайменше десятки тисяч людей.

"Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС та за всі злочини, скоєні під час війни проти України", – наголосили у дипломатичному відомстві.