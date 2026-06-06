Інтерфакс-Україна
Події
11:45 06.06.2026

Червак пропонує присвоїти Мельнику почесне звання генерала ЗСУ і назвати на його честь один із Армійських корпусів

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Червак пропонує присвоїти Мельнику почесне звання генерала ЗСУ і назвати на його честь один із Армійських корпусів
Фото: Єгор Шуміхін

Голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак пропонує присвоїти голові ОУН Андрію Мельнику почесне звання генерала Збройних сил України (ЗСУ) і назвати на його честь один із Армійських корпусів.

"Дзеркальною відповіддю на хамські заяви Навроцького про УПА могло б стати присвоєння полковникові Андрію Мельнику звання почесного генерала Збройних сил України. Історичним фактом є те, що Є. Коновалець та А. Мельник 15 грудня 1918 року на Софійській площі у Києві Директорією УНР були іменовані отаманами (генералами) Армії УНР. Через декілька років після завершення війни, вони почали себе знову іменувати полковниками. Але деякі українські визначні діячі минулого не приймали їх відмови від отриманих військових звань, а тому продовжували їх іменувати отаманами (генералами)", – написав Червак в мережі Facebook.

На його думку, якщо президент України Володимир Зеленський вважатиме доречним, він може надати продовження даній історії та присвоїти Коновальцю та Мельнику (символічне/почесне) звання генералів ЗСУ, і таким від імені України відати їм шану як визначним воєначальникам.

"На сьогодні найбільшим військовим з’єднанням Сил оборони України є Армійський Корпус. Враховуючи визначну роль полковників Є. Коновальця та А. Мельника в нашій національній історії, можна також іменувати два чинних Армійські Корпуси на їх честь. Наприклад, відомо, що Третій Армійський Корпус є одним з найефективніших військових з’єднань Сил оборони України. Також не секрет, що серед командування цього корпусу та його офіцерського та солдатського складу, полковник Є. Коновалець має величезний авторитет та шану як одного з найвизначніших представників українського національно-визвольного руху", – додав він.

Червак вважає, що цілком логічно присвоїти Третьому армійському корпусу ім’я Коновальця або Мельника з додаванням до назви його військового звання полковника (або генерала).

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував, щоб "одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла".

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що, ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.

Теги: #найменування #оун_упа #польща #червак #мельник

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