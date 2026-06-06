Вже 7 постраждалих, серед них – 2 дітей, через атаку ворожого БпЛА по житловій забудові у Запоріжжі – ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих через атаку російського безпілотника по житловій забудові у Запоріжжі зросла до семи людей, серед них – двоє дітей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже сім поранених, в тому числі двоє дітей: збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. Допомога медиків знадобилася п’ятьом жінкам та двом дітям – трирічній дівчинці та дев’ятирічному хлопчику", – написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про п’ятьох поранених.