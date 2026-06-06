Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові далекобійні удари Збройних сил України по території Росії, зокрема, по арсеналах та базі ВМФ РФ у Ленінградський області та нафтобазі у Краснодарському краї.

"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1 000 кілометрів до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність", – написав він у Телеграмі.