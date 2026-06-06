Країни НАТО розглядають можливість надання Україні нової військової допомоги на суму EUR70 млрд – ЗМІ

Країни Північно-атлантичного Альянсу розглядають можливість виділення Україні нової військової допомоги на суму EUR70 млрд, про що планується оголосити під час саміту НАТО в Анкарі наступного місяця, повідомляє Politico.

Як пише видання, підтримка України стане одним із ключових питань, які розглядатимуться на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

"Тривають обговорення щодо того, як ми продовжимо надавати Україні потужну підтримку з боку НАТО та забезпечимо більш справедливий розподіл навантаження", – цитує видання неназваного представника НАТО.

За словами дипломатів, пропозиція, оприлюднена Німеччиною минулого місяця, передбачатиме запровадження нового механізму для підвищення прозорості фінансування України. Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони несуть непропорційно велику частину витрат на підтримку Києва.

Новий обсяг фінансування не складатиметься виключно з нових коштів. За словами двох дипломатів, згідно з пропозицією, EUR30 млрд будуть виділені в рамках вже узгодженої дворічної позики ЄС для України на суму EUR90 млрд, а ще EUR40 млрд будуть виділені за рахунок двосторонніх зобов’язань.