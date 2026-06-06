Петиція про заборону кронування дерев у Києві під час сезону тиші не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити в столиці кронування дерев під час сезону тиші не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 7 квітня і станом на 5 червня петиція набрала лише 1 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Сезон тиші" – це щорічний природоохоронний період з 1 квітня по 15 червня, спрямований на захист диких тварин та птахів під час шлюбного періоду. Місто – це також середовище природи та життя. Щорічно в результаті т.зв. "кронування до стовбура" дикі тварини втрачають свій прихисток. Через обрізання дерев знищуються гнізда птахів, а гучні звуки лякають білок та їжаків", – йшлося у петиції.

У зв’язку з чим, автор пропонував: запровадити обмеження у роботі профільного КП "Київзеленбуд", зкорема, заборонити кронування дерев на період "сезону тиші", крім випадків, коли такі гілки можуть становити актуальну загрозу для життя та здоров’я громадян.

Як повідомлялося, в травні 2024 року петиція на сайті Київради із закликом припинити знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях у столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів, але столична влада не підтримала цю петицію.

Також в липні 2025 року петиція на сайті Київради із закликом ліквідувати комунального підприємства "Київзеленбуд" через систематичне знищення здорових дерев у місті Києві набрала необхідну для розгляду кількість голосів, але теж не була підтримана владою.